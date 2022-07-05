В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США

Ura.Ruиещё 4

Предстоит сделать много в борьбе с «эпидемией вооруженного насилия», начавшейся в США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США
Фото: ReutersReuters

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет крупный двухпартийный закон о реформе огнестрельного оружия, который включает в себя действия, которые спасут жизни. Но предстоит проделать еще много работы, и я не собираюсь сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает «Национальная служба новостей». Этому предшествовала стрельба в церкви в Алабаме, которую устроил американец, передает телеканал 360. Также в мае в городе Буффало 18-летний неонацист, поддерживающий «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) застрелил девять человек. Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в Северной Каролине, передает «Царьград». В понедельник на параде в честь Дня независимости США произошла массовая стрельба, пишет RT.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,Телеканал "360° Подмосковье",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители