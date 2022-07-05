Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США

Предстоит сделать много в борьбе с «эпидемией вооруженного насилия», начавшейся в США. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
«Недавно я подписал первый за почти 30 лет крупный двухпартийный закон о реформе огнестрельного оружия, который включает в себя действия, которые спасут жизни. Но предстоит проделать еще много работы, и я не собираюсь сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия в стране, сообщает «Национальная служба новостей». Этому предшествовала стрельба в церкви в Алабаме, которую устроил американец, передает телеканал 360. Также в мае в городе Буффало 18-летний неонацист, поддерживающий «Азов» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) застрелил девять человек. Неизвестный расстрелял посетителей торгового центра в Северной Каролине, передает «Царьград». В понедельник на параде в честь Дня независимости США произошла массовая стрельба, пишет RT.