Байден пообещал бороться с «эпидемией вооруженного насилия» в США

«Недавно я подписал первый за почти 30 лет крупный двухпартийный закон о реформе огнестрельного оружия, который включает в себя действия, которые спасут жизни. Но предстоит проделать еще много работы, и я не собираюсь сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия», — заявил Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.