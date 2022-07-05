Зеленский похвастался копией письма Карла XII о Запорожской Сечи

Копию письма 1711 года, хранящегося в Государственном архиве Швеции, Зеленскому передала посетившая Украину премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон . Зеленский зачитал фрагмент о свободе Украины и всех казаков, назвав его актуальным сегодня, передает ТАСС .

После того, как Петр I взял Нарву в 1704 году, Карл XII в ответ двинул войска на Украину, рассчитывая нанести удар по России с юга. Предатель – украинский гетман Мазепа обещал шведам всяческую помощь и целое войско казаков. Но казачество поддержало Россию, а Карла XII ждал сокрушительный разгром под Полтавой в 1709 году.