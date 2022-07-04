Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО

«Мы снимаем табу и призываем к вовлечению европейских, евроатлантических институтов и НАТО. Пусть войдут в уравнение эффективной безопасности нашей страны таким образом, чтобы обеспечить выживание кипрского эллинизма. Я считаю, что теперь Кипр должен поставить в приоритет вопрос о подаче заявки на членство в НАТО. А также то, что углеводороды, как и безопасность может разблокировать кипрскую проблему», — подчеркнул он.