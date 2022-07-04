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14 минут назад

Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО

Lenta.ru

Кандидат на пост президента Кипра, председатель правящей партии «Демократический сбор» (ДИСИ) Авероф Неофиту предложил острову вступить в НАТО. С такой инициативой он выступил на мероприятии по случаю 46-летию основания партии, сообщает РИА Новости.

Кандидат в президенты Кипра призвал остров вступить в НАТО
Фото: ReutersReuters

Неофиту представил свою предвыборную программу «План следующего дня» из 100 пунктов и заявил, что его партия придерживается «прагматичного подхода к обеспечению безопасности Кипра». Поэтому он призвал подать заявку на вступление острова в НАТО.

«Мы снимаем табу и призываем к вовлечению европейских, евроатлантических институтов и НАТО. Пусть войдут в уравнение эффективной безопасности нашей страны таким образом, чтобы обеспечить выживание кипрского эллинизма. Я считаю, что теперь Кипр должен поставить в приоритет вопрос о подаче заявки на членство в НАТО. А также то, что углеводороды, как и безопасность может разблокировать кипрскую проблему», — подчеркнул он.

Политик добавил, что его партия выступает за реорганизацию государства и конституционный пересмотр. По его мнению, сейчас страна не может функционировать в рамках структур 1960 года.

«Сегодня, когда мы полны решимости поместить все государство в мобильный телефон каждого гражданина», — отметил Неофиту.

Кандидат в президенты также призвал сделать Кипр «свободным и единым», современным, цифровым и образцом зеленого перехода. Острову также необходимо стать справедливым, что «обеспечит прозрачность, подотчетность и верховенство закона».

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