«Приехали ради пособий»: в Польше пожаловались на украинских беженцев

Журналист издания Mysl Polska Агнешка Пивар написала статью, в которой раскритиковала действия властей Польши, впустивших в страну множество украинских беженцев. По ее мнению, вынужденные переселенцы злоупотребляют гостеприимством поляков и рассматривают Польшу как «дойную корову». А журнал Time отмечает, что многие европейцы уже задаются вопросом, смогут ли власти «справиться с кризисом беженцев» с Украины.

«Соблазнились прибылью»

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В своей статье Агнешка Пивар привела данные пограничной службы Польши на 5 июня, согласно которым после 24 февраля польско-украинскую границу пересекли более 4,32 млн беженцев из Украины.

«Поляков убедили в том, что принимать украинцев необходимо, потому что им грозит смертельная опасность. Поляки добродушно открыли свои сердца и дома. Между тем, польское общество было обмануто. Многие переселенцы <…> покинули районы, не затронутые боевыми действиями, так что непосредственной угрозы их жизни не было. Многие из них, соблазнившись разной прибылью, приехали в Польшу собирать пособия и пользоваться другими привилегиями (бесплатные билеты, квартиры)», — написала журналистка.

При этом она отметила, что не обобщает всех приехавших с Украины людей – многим из них действительно нужна помощь. Пивар также удивилась, почему беженцам не оказали помощь на самой Украине – страна почти вдвое больше Польши, многие районы страны «относительно безопасны» и не затронуты боевыми действиями.

Журналистка написала, что увидела видеоролики, на которых украинцы продают еду и другую гуманитарную помощь, полученную от Польши.

«Это происходит в то время, когда цены на продукты питания в Польше взлетели до небес, поляки все больше страдают от бедности и многие наши соотечественники уже не могут позволить себе заправить машину», — возмутилась автор Mysl Polska.

В своей статье она добавила, что, к счастью, не все граждане Украины видят в поляках «лохов, которых надо доить». Пивар рассказала, что знакома с беженками, которые «не хотели никаких благ от польского государства», но нашли здесь «честную работу», и были «бесконечно благодарны» за все, что для них сделали поляки. Но поведение других переселенцев вызывает возмущение.

«Когда несколько месяцев назад украинцы массово приехали в Польшу, некоторые украинки также ходили в салоны красоты. На месте заказывали различные услуги: окрашивание, стрижку, нанесение кондиционеров. Часто это были очень дорогие процедуры. <…> В конце украинки заявили, что им нечем платить за услугу, потому что они — бедные беженки, поэтому должны получать ее бесплатно. В такой ситуации парикмахеры совершенно беспомощны. Получается, что даже вызов полиции вам ничего не даст», — привела журналистка рассказ одного польского парикмахера.

По словам Пивар, часто украинцы злоупотребляют алкоголем, устраивают вечеринки, чем раздражают местных жителей, которым не по карману устраивать такие празднества. Согласно данным журналистки, переселенцы часто скандалят в медицинских учреждениях, не желая стоять в очереди.

«Они требуют немедленного обращения к врачу или операции — потому что они этого заслуживают, потому что они с Украины. И часто им это удается, в то время как польские пациенты все еще вынуждены стоять в длинных очередях», — написала Пивар.

Кризис с беженцами

2 июля СМИ сообщили, что жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев.

Жители Польши, испытавшая самый массовый наплыв мигрантов, уже «устали» от переселенцев, а вышедшие на улицы граждане скандировали: «Здесь Польша, а не Украина».

Как выяснила «Газета.Ru», данное событие произошло в субботу, 25 июня, в один день с маршем ЛГБТ.

2 июля журнал Time опубликовал статью, в которой говорится, что, несмотря на возвращение некоторых переселенцев на родину, из-за большого количества оставшихся беженцев в Европе назревает кризис.

«Города и поселки Европы до краев заполнены украинцами, нуждающимися в немедленной медицинской и психологической помощи, жильем для встревоженных родителей, напуганных детей, немощных пожилых людей, и у многих нет документов или физического имущества — только психические и физические шрамы от войны», — говорится в статье.

Издание отмечает, что многие граждане «спрашивают, сможет ли Европа и дальше справляться с кризисом беженцев».

«Терпение истощается, война затягивается. Внутреннее давление на правительства растет, поскольку граждане беспокоятся о ресурсах для собственного населения», — говорится в материале.