Климов высказался о возможных последствиях приближения НАТО к границам РФ

Риск возникновения «каких-то катастрофических событий» из-за приближения НАТО к российским границам возрастает, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в эфире телеканала «Россия 24».

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Он отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет иметь последствий для глобальной безопасности.

«Но риск возникновения каких-то катастрофических событий из-за приближения НАТО к нашим границам, конечно, возрастает», — цитирует его РИА Новости.

Климов подчеркнул, что в случае появления на территории скандинавских стран элементов военной инфраструктуры «мы будем вынуждены отвечать адекватно».

5 июля постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.