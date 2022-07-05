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1 час назад

Первая страна ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО

Lenta.ruиещё 57

Канада ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте премьер-министра Джастина Трюдо.

Первая страна ратифицировала членство Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

«5 июля Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу. Это приближает две страны к полноправному членству», — заявил политик.

Он выразил уверенность, что страны-кандидаты смогут быстро и эффективно интегрироваться в структуры НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического союза.

Ранее сообщалось, что глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух северных стран в Североатлантический альянс на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Скандинавские страны еще весной выразили желание вступить в организацию, подав соответствующие заявления.

В мире,Пекка Хаависто,Джастин Трюдо,НАТО,
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