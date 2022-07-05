Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

«Сегодня мы официально подписываем протокол о вступлении и запускаем процедуру ратификации. Дверь НАТО открыта для всех европейских демократий. Это хороший день для Финляндии и Швеции и НАТО, мы станем сильнее с 32 странами-членами», — заявил, открывая церемонию, генсек НАТО Йенс Столтенберг.