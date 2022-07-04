Зеленский нашел способ сохранить контроль над рядом городов ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании «военных администраций» населенных пунктов в 14 районах еще подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

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В частности, документ допускает создание военных администраций на территории Бахмутского, Волновахского, Краматорского и Покровского районов Донецкой области, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка. Генеральному штабу ВСУ и так называемой Донецкой областной государственной администрации указом Зеленского дано распоряжение взять организацию по созданию этих военных управлений.