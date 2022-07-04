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1 час назад

Пока вы не уснули: требования Киева к Москве и просьба к России о помощи еще одной страны

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В офисе Зеленского озвучили требования к России

Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал список условий для прекращения огня со стороны Киева. Как сообщает «Газета.ru», власти требуют немедленного прекращения огня, вывода войск с территории страны, выдачи военных преступников, механизма репараций и признания суверенных прав Украины.

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Еще одна страна позвала Россию на помощь

Грандиозный кризис, который прямо сейчас переживает Шри-Ланка, может быть существенно смягчен – но при одном важном условии. Речь идет о возможности поставок нефти из России. Идут сообщения о том, что просить о таких поставках лично российского лидера будет лично президент Шри-Ланки. Так ли это на самом деле и что в такой ситуации должна и может сделать Россия?

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В РФ назвали цель развернутой в Турции кампании по выходу из НАТО

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с "Рамблером" рассказал о значении развернутой в Турции кампании по выходу страны из НАТО. Аналитик отметил, что акция призвана усилить позиции Анкары в ее переговорах с партнерами по Североатлантическому альянсу.

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Рубль резко упал к доллару и евро

В понедельник, 4 июля, на старте торгов Московской биржи курс доллара вырос до 56,5 рубля, евро вырос до 58,9 рубля. Об этом сообщается на сайте биржи. По данным «Финмаркета», утром 4 июля средний курс покупки/продажи наличных долларов в московских банках и обменных пунктах составлял 60/64,5 рубля за доллар.

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Польша получила неожиданный удар от ЕС

ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС.

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В Кремле прокомментировали призыв хоккеиста сборной России в армию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональные комментарии про призыв в армию хоккеиста Ивана Федотова неуместны. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля напомнил, что в России предусмотрена воинская обязанность, а по конкретному случаю за комментарием нужно обращаться в министерство обороны.

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Греция возобновила выдачу виз россиянам

Генеральное консульство Греции в РФ с 4 июля возобновило работу и рассмотрение заявлений россиян на визы. Секретарь греческого посольства Деспина Николаиду заявила, что работа продолжается в штатном режиме.

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Россиянам вернут льготные автокредиты

В России с июля заработают программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС. По данным издания, министр рассказал о возобновлении льготных программ в кулуарах выставки «Иннопром».

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Сын Доренко подал в суд на его вдову из-за могилы отца

Сын Сергея Доренко подал в суд на его вдову, добиваясь передачи прав на могилу журналиста на Троекуровском кладбище. Журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в 2019 году в возрасте 59 лет. Ему внезапно стало плохо во время поездки на мотоцикле по центру Москвы. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты.

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Муж рассказал о долгах Вайкуле в Латвии

Супруг певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский прокомментировал слухи о долгах артистки в Латвии. Он заверил, что звезда не знает об этом, пишет StarHit. Ранее в СМИ появилась информация, что у компании Вайкуле «Лайма Лайв» имеется задолженность 5 тыс. евро.

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В мире,Михаил Подоляк,Андрей Чупрыгин,Иван Федотов,Сергей Доренко,Лайма Вайкуле,Денис Мантуров,Дмитрий Песков,Анджей Дуда,СБОРНАЯ РОССИИ,НАТО,ВШЭ,Московская биржа,Еврокомиссия,Минпромторг,ЕС,
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