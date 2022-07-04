Пока вы не уснули: требования Киева к Москве и просьба к России о помощи еще одной страны

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Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал список условий для прекращения огня со стороны Киева. Как сообщает «Газета.ru», власти требуют немедленного прекращения огня, вывода войск с территории страны, выдачи военных преступников, механизма репараций и признания суверенных прав Украины.
Грандиозный кризис, который прямо сейчас переживает Шри-Ланка, может быть существенно смягчен – но при одном важном условии. Речь идет о возможности поставок нефти из России. Идут сообщения о том, что просить о таких поставках лично российского лидера будет лично президент Шри-Ланки. Так ли это на самом деле и что в такой ситуации должна и может сделать Россия?
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с "Рамблером" рассказал о значении развернутой в Турции кампании по выходу страны из НАТО. Аналитик отметил, что акция призвана усилить позиции Анкары в ее переговорах с партнерами по Североатлантическому альянсу.
В понедельник, 4 июля, на старте торгов Московской биржи курс доллара вырос до 56,5 рубля, евро вырос до 58,9 рубля. Об этом сообщается на сайте биржи. По данным «Финмаркета», утром 4 июля средний курс покупки/продажи наличных долларов в московских банках и обменных пунктах составлял 60/64,5 рубля за доллар.
ЕС неожиданно отказался считать достаточными изменения в польском законодательстве для снятия противоречий между Варшавой и Брюсселем, что стало «тяжелым» ударом для Польши, пишут немецкие СМИ. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий Дисциплинарную палату Верховного суда, из-за которой Еврокомиссия оштрафовала республику. Однако вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова назвала закон «несоответствующим» позиции ЕС. По ее словам, Польша должна снова пересмотреть свое законодательство, если хочет получить деньги от ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эмоциональные комментарии про призыв в армию хоккеиста Ивана Федотова неуместны. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля напомнил, что в России предусмотрена воинская обязанность, а по конкретному случаю за комментарием нужно обращаться в министерство обороны.
Генеральное консульство Греции в РФ с 4 июля возобновило работу и рассмотрение заявлений россиян на визы. Секретарь греческого посольства Деспина Николаиду заявила, что работа продолжается в штатном режиме.
В России с июля заработают программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, пишет ТАСС. По данным издания, министр рассказал о возобновлении льготных программ в кулуарах выставки «Иннопром».
Сын Сергея Доренко подал в суд на его вдову, добиваясь передачи прав на могилу журналиста на Троекуровском кладбище. Журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в 2019 году в возрасте 59 лет. Ему внезапно стало плохо во время поездки на мотоцикле по центру Москвы. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты.
Супруг певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский прокомментировал слухи о долгах артистки в Латвии. Он заверил, что звезда не знает об этом, пишет StarHit. Ранее в СМИ появилась информация, что у компании Вайкуле «Лайма Лайв» имеется задолженность 5 тыс. евро.