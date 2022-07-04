В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Оскорбивший Шольца украинский посол покинет Германию из-за новой должности

Илья Родин

Украинский дипломат Андрей Мельник в ближайшее время якобы покинет пост посла Украины в ФРГ и получит должность в Киеве. Он может занять кресло замминистра иностранных дел. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Оскорбивший Шольца украинский посол покинет ФРГ
Фото: germany.old.mfa.gov.ua germany.old.mfa.gov.ua

Источник сообщил журналистам издания, что это предложение «было сделано министерством [иностранных дел] украинскому президенту [Владимиру Зеленскому]. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу».

«Шольц не колбаса»: оскорбленные немцы ответили украинскому послу

Материал об отзыве дипломата опубликовали в популярном немецком таблоиде на фоне разнообразных скандальных выступлений посла, сообщает РИА «Новости».

К примеру, он позволил себе неоднозначные высказывания о Степане Бандере. По мнению Мельника, пособник гитлеровцев якобы был «борцом за свободу», а его действия на Волыни и в Галиции в период Второй Мировой войны объясняются тем, что с обеих сторон «было много убийств и зверств».

Также украинский посол резко и грубо отзывался о высокопоставленных политиках Германии. Так, он посоветовал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу перестать «разыгрывать [из себя] обиженную ливерную колбасу». По его мнению, такое поведение выглядит «не очень по-государственному».

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители