Оскорбивший Шольца украинский посол покинет ФРГ

Украинский дипломат Андрей Мельник в ближайшее время якобы покинет пост посла Украины в ФРГ и получит должность в Киеве. Он может занять кресло замминистра иностранных дел. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Фото: germany.old.mfa.gov.ua germany.old.mfa.gov.ua

Источник сообщил журналистам издания, что это предложение «было сделано министерством [иностранных дел] украинскому президенту [Владимиру Зеленскому]. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу».

Материал об отзыве дипломата опубликовали в популярном немецком таблоиде на фоне разнообразных скандальных выступлений посла, сообщает РИА «Новости».

К примеру, он позволил себе неоднозначные высказывания о Степане Бандере. По мнению Мельника, пособник гитлеровцев якобы был «борцом за свободу», а его действия на Волыни и в Галиции в период Второй Мировой войны объясняются тем, что с обеих сторон «было много убийств и зверств».