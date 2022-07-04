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2 часа назад

Джонсон: Лондон не рассматривает возможность нарушить конвенцию Монтрё для вывоза зерна

ТАССиещё 2

Великобритания не рассматривает возможность нарушить конвенцию Монтрё ради того, чтобы обеспечить вывоз зерна с территории Украины по морю. Об этом заявил в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода, - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, может ли Лондон нарушить конвенцию. - Мы изучаем возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог, чтобы вывозить зерно в меньших количествах, чем позволил бы гигантский морской конвой в Черном море. Мы изучаем все возможные варианты, в том числе вывоз зерна небольшими партиями".

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