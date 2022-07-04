"Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода, - сказал Джонсон, отвечая на вопрос о том, может ли Лондон нарушить конвенцию. - Мы изучаем возможность использования рек, в частности Дуная, и железных дорог, чтобы вывозить зерно в меньших количествах, чем позволил бы гигантский морской конвой в Черном море. Мы изучаем все возможные варианты, в том числе вывоз зерна небольшими партиями".