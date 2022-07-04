"Ад на земле": Украинские военные о ситуации на линии фронта в Донбассе

Украинские солдаты, возвращающиеся с передовой в Донбассе, назвали службу на восточном фронте «адом на земле», пишет The Independent.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали изданию о кардинальных отличиях между тем, что транслируют по телевидению, и тем, что происходит на восточной линии фронта. По мнению одного из них, солдата по имени Алексей, новые поставки западного вооружения не помогут изменить ход конфликта.

По словам украинского бойца, боеприпасы у его подразделения начали заканчиваться спустя несколько недель. В определенный момент солдаты не могли стоять в окопах из-за непрекращающихся обстрелов. По данным официальных властей, каждый день гибнет от 100 до 200 украинских солдат, однако Алексей утверждает, что его соединение потеряло 150 человек в первые три дня сражения. Многие из них погибли из-за кровопотери.

Вывозить раненых они могли только ночью из-за обстрелов, а иногда им приходилось ждать по несколько дней.

«Командирам все равно, что психологически ты сломлен. Если у тебя бьется сердце, руки-ноги на месте — ты должен вернуться», — поделился Алексей.

Еще двое солдат, которые работали в офисе и не имели какого-либо боевого опыта, рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. Они признались, что стали свидетелями «ужасной организации» и «нелогичных решений» руководства, а многие из их батальона и вовсе отказались сражаться.

По словам 28-летнего бывшего учителя из Славянска, украинские поля сражений представляют собой совершенно иную жизнь с иной системой ценностей. Положительные моменты можно найти в дружбе с сослуживцами, однако он также видел, как они умирали от крайнего изнеможения, как физического, так и эмоционального.

«Тяжело жить в условиях постоянного стресса, недосыпания и недоедания. Увидеть своими глазами все эти ужасы — трупы, оторванные конечности. Вряд ли чья-то психика такое выдержит», — сказал он.

Тем не менее боец подчеркнул, что мотивация защищать свою страну у него есть.

Ранее приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британец Шон Пиннер дал совет наемникам. Он призвал всех иностранцев, не имеющих военного опыта, не приезжать на Украину.

Украинский военный Игорь Пшеничный, служивший в 17-м батальоне 57-й бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о причинах своего дезертирства в начале российской спецоперации в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Пшеничный заявил, что после приказа его подразделению выдвигаться в направлении Херсона он попросил разрешения навестить живущую в городе больную мать. Впоследствии боец сообщил командиру, что останется с ней и не будет участвовать в боевых действиях.

«Спрашивают: ты хочешь дезертировать? Говорю: считайте, что так. За это грозит по закону 10 лет. Но я туда (на Украину — прим. "Ленты.ру") не хочу», — сказал он.

Отмечается, что российские военные задержали Пшеничного спустя несколько месяцев при проверке документов в Херсоне. Они установили, что молодой человек является украинским военнослужащим, и предложили ему вариант обмена на российских пленных, однако он отказался от возможности вернуться в ряды ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Лисичанска украинская армия несет большие потери. При этом в ведомстве отметили, что неудачи ВСУ провоцируют рост количества дезертиров, а также уклоняющихся от участия в боевых действиях.

Боевики ВСУ повсеместно жалуются на недостаток вооружения, плохое командование и генералитет, сообщает информационное агентство "Regnum", ссылаясь на слова военного корреспондента "Известий", Валентина Трушнина.

Украинцы жалуются, что НАТОвское оружие до них попросту не доезжает, а отцы-командиры готовы бросить простых солдат в самое пекло даже без вооружения. ПО этой причине всё больше и больше боевиков ВСУ или оставляют позиции, или сдаются в плен российской армии.

«Мы отказываемся служить в батальоне, который не укомплектован техникой, где офицеры не считают нас за людей, бросают под обстрелы без оружия», — пишут в одном из обращений украинские военнослужащие.

Командование потеряло управление над отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). То же самое касается 118-й бригады территориальной обороны. Об этом в понедельник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, потеря управления украинским командованием над указанными подразделениями связана с успешными наступательными действиями российских войск на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении ЛНР от ВСУ и нацформирований.

По данным российского военного ведомства, в настоящее время противник несет значительные потери на всех направлениях боевых действий. Так, за минувшие сутки высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России в Харькове были поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ. В указанных подразделениях находились около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

Украинский военнослужащий снял видео, в котором пожаловался, что не может вывезти оружие и боеприпасы с поля боя, так как «грузовик забит награбленным барахлом», видео опубликовано в Telegram-канале «Милитарист».

На ролике показан кузов грузовика, загруженный до бортов ящиками, сумками, есть среди вещей даже велосипед.

«Мы собираемся отходить, машину надо загружать, а там куча вещей, для людей места нет, для техники, ну не дебилы?» — говорит автор видео.

Ранее военные ВСУ выдали военную тайну, записав видеоролик своего перемещения, в котором рассказали, что направляются из Лисичанска в Славянск. До этого помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что ВСУ, по предварительным данным, могут начать передислокацию и направить все имеющиеся резервы на разных направлениях на выручку своим на территории Лисичанска и Северодонецка в ЛНР. Ранее военный ВСУ рассказал, как ему с сослуживцами не удалось использовать ПТРК Javelin.

ВСУ признали недостаточную эффективность поставляемых Западом вооружений и сократили масштабы их использования, приводит РИА «Новости» слова военного корреспондента Андрея Коца.

Отмечается, что пару месяцев назад ВСУ активно применяли противотанковые комплексы западного производства и указывали на то, что оружие хорошо показывало себя в засадах. Они использовали ПТРК Javelin из США, NLAW из Великобритании, сингапурско-израильские Matador, немецкие Panzerfaust 3 и шведские AT4. Но Javelin «не стали панацеей», и украинцы стали меньше их использовать, потому что комплексы не всегда оказывались эффективны против танков и были сложны в установке.

По словам одного из командиров ДНР, немецкий Panzerfaust 3 показал себя более удобным в использовании. Также эффективными оказались американские Stinger, британские Starstreak и Martlet и норвежские Mistral. Беспилотники Bayraktar TB2 стали легкой мишенью для российских ракет. Взамен Вашингтон поставил дроны-камикадзе Switchblade, но военные ВСУ «не решились браться за незнакомое в применении оружие».

Ранее сообщалось, что ПТРК Javelin, поставленные США Украине, считались сломанными, пока не выяснилось, что они не работают из-за того что украинские военные переводят инструкции к ним с помощью переводчика Google Translate.

Ранее первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс рассказала, что США сейчас решают, какое вооружение понадобится Украине в долгосрочной перспективе. Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитные ракетные комплексы и артиллерийские комплексы, поставляемые Западом на Украину, будут усугублять конфликт. Он также отметил, что западные страны в основном предоставляют Украине некачественное, устаревшее вооружение, и политики тех стран сами об этом неоднократно заявляли.

Серьезные потери в живой силе вынуждают Киев отправлять в Донбасс плохо подготовленные подразделения территориальной обороны. Об этом пишет в субботу газета The New York Times.

Издание отмечает, что из-за серьезных потерь властям страны приходится отправлять в районы сражения "многих, не имевших до этого военного опыта", которые "просто не готовы к этому уровню эскалации боевых действий". Газета пишет, что у таких бойцов зачастую очень ограничена подготовка - "иногда две недели или меньше".

Как рассказал изданию командир одной из бригад территориальной обороны на западе Украины Валерий Курко, некоторые не были готовы покидать территорию своего района.

В публикации отмечается, что "усилия по переброске большего числа участников территориальной обороны с ограниченной подготовкой на восток опустошили некоторые подразделения".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Военнослужащие батальона территориальной обороны во Львове отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения», — заявил он.

Спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

Также сообщалось, что один из взводов украинских войск покинул позиции в районе Лисичанска, бросив там тяжёлое вооружение.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают необходимого обеспечения, которое отправляют страны Запада, из-за коррупции в стране. Об этом заявил британской газете The Times украинский лейтенант на условиях анонимности.

«Воровство даже на уровне батальона — например, якобы куплены доски и металл для укрепления траншей на сумму около 20 тысяч долларов. Никто из нашего руководства не может объяснить, куда на самом деле пошли эти деньги», — рассказывает офицер ВСУ.

По его словам, многие солдаты хотят уйти из украинской армии из-за того, что им противна коррупция, с которой они столкнулись. В статье отмечается, что деньги стран НАТО регулярно пропадают.

Большинству солдат ВСУ приходится принимать участие в боевых действиях с устаревшим оружием и снаряжением времен Второй мировой войны, рассказывает собеседник газеты. Также он добавил, что у украинской армии имеются огромные проблемы с обучением солдат, питанием, одеждой и связью.

Лейтенант ВСУ заявил, что ряд этих проблем сильно влияет на мотивацию солдат.

«Они приходят сюда готовыми воевать, а сейчас уже думают о том, чтобы вернуться домой или стать партизанами», — резюмировал он.

Ранее URA.RU сообщало, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Законопроект существенно упростит поставки оружия и боеприпасов на Украину, передает RT. Также президент США Джо Байден попросил Конгресс дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине. Граждане США раскритиковали его решение и призвали отправить в отставку. Генерал-лейтенант запаса ВС РФ Константин Пуловский объяснил, зачем Западу нужны поставки вооружений на Украину.

США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. В Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.

Военные ВСУ не смогли использовать ПТРК Javelin, потому что «один комплекс сломался, пока его несли из машины», а второй солдаты не знали, как применить, рассказал один из украинских военнопленных, видео опубликовано в Telegram-канале «Брюссельский стукач».

«Привезли нам два «Джавелина». Пока мы их несли из машины, один сломали, а со вторым потом пытались понять, как стрелять. Кто по инструкции, кто ютуб смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил. Почухали бошки и разошлись. Вот и все иностранное оружие», — сказал военнослужащий ВСУ.

На нелегальных площадках в даркнете можно найти объявления о продаже вооружения, которое НАТО поставляло Украине. Продавцы готовы доставить товар по территории Украины и за границу, сообщает RT.

«Речь идет не только о легком стрелковом вооружении: в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине Соединенными Штатами и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи. В частные руки готовы отдать новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных», — пишет RT, корреспондент которого связался с продавцами вооружения в даркнете.

Также продаются американские противопехотные мины M18A1 Claymore. В даркнете можно найти американские бронежилеты за 1,5 тысячи долларов за партию от пяти штук и американские винтовки М4 с глушителем и сотней патронов по 2,4 тысячи долларов за комплект. Американские дроны Switchblade стоят 7 тысяч долларов за штуку. Продаются ручные противотанковые гранатометы — британский ПТРК NLAW за 15 тысяч долларов, а немецкий Panzerfaust 3 за 670 долларов за штуку.

Доставку проводят через системы тайников, как по территории Украины, так и в другие страны. Продавцы согласились отвезти товар в Польшу за дополнительную плату — 1 тысячу долларов, отмечает RT.

Украине отправляют оружие США, Великобритания и другие страны в связи со спецоперацией РФ. Целью операции на Украине является освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее российская армия уничтожила склад оружия ВСУ, в результате у российских военных оказались американские противотанковые комплексы Javelin, немецкие Panzerfaust 3, передает «Утро.ру».

Украинская армия за две недели потеряла около пяти с половиной тысяч военных. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Соответствующую информацию глава оборонного ведомства сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

До этого советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль Луганской народной республики. Он добавил, что ситуация с переходом Донецкой области под контроль РФ может оказаться более трудной задачей для российской армии.