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1 час назад

"Ад на земле": Украинские военные о ситуации на линии фронта в Донбассе

Елена Прошина

Украинские солдаты, возвращающиеся с передовой в Донбассе, назвали службу на восточном фронте «адом на земле», пишет The Independent.

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали изданию о кардинальных отличиях между тем, что транслируют по телевидению, и тем, что происходит на восточной линии фронта. По мнению одного из них, солдата по имени Алексей, новые поставки западного вооружения не помогут изменить ход конфликта.

По словам украинского бойца, боеприпасы у его подразделения начали заканчиваться спустя несколько недель. В определенный момент солдаты не могли стоять в окопах из-за непрекращающихся обстрелов. По данным официальных властей, каждый день гибнет от 100 до 200 украинских солдат, однако Алексей утверждает, что его соединение потеряло 150 человек в первые три дня сражения. Многие из них погибли из-за кровопотери.

Вывозить раненых они могли только ночью из-за обстрелов, а иногда им приходилось ждать по несколько дней.

«Командирам все равно, что психологически ты сломлен. Если у тебя бьется сердце, руки-ноги на месте — ты должен вернуться», — поделился Алексей.

Еще двое солдат, которые работали в офисе и не имели какого-либо боевого опыта, рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. Они признались, что стали свидетелями «ужасной организации» и «нелогичных решений» руководства, а многие из их батальона и вовсе отказались сражаться.

По словам 28-летнего бывшего учителя из Славянска, украинские поля сражений представляют собой совершенно иную жизнь с иной системой ценностей. Положительные моменты можно найти в дружбе с сослуживцами, однако он также видел, как они умирали от крайнего изнеможения, как физического, так и эмоционального.

«Тяжело жить в условиях постоянного стресса, недосыпания и недоедания. Увидеть своими глазами все эти ужасы — трупы, оторванные конечности. Вряд ли чья-то психика такое выдержит», — сказал он.

Тем не менее боец подчеркнул, что мотивация защищать свою страну у него есть.

Ранее приговоренный к смертной казни в Донецкой народной республике (ДНР) британец Шон Пиннер дал совет наемникам. Он призвал всех иностранцев, не имеющих военного опыта, не приезжать на Украину.

Украинский военнопленный рассказал о причинах своего дезертирства

Украинский военный Игорь Пшеничный, служивший в 17-м батальоне 57-й бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал о причинах своего дезертирства в начале российской спецоперации в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

Пшеничный заявил, что после приказа его подразделению выдвигаться в направлении Херсона он попросил разрешения навестить живущую в городе больную мать. Впоследствии боец сообщил командиру, что останется с ней и не будет участвовать в боевых действиях.

«Спрашивают: ты хочешь дезертировать? Говорю: считайте, что так. За это грозит по закону 10 лет. Но я туда (на Украину — прим. "Ленты.ру") не хочу», — сказал он.

Отмечается, что российские военные задержали Пшеничного спустя несколько месяцев при проверке документов в Херсоне. Они установили, что молодой человек является украинским военнослужащим, и предложили ему вариант обмена на российских пленных, однако он отказался от возможности вернуться в ряды ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Лисичанска украинская армия несет большие потери. При этом в ведомстве отметили, что неудачи ВСУ провоцируют рост количества дезертиров, а также уклоняющихся от участия в боевых действиях.

Боевики ВСУ жалуются Зеленскому: «Бросают нас под обстрелы без оружия. Это ужас»

Боевики ВСУ повсеместно жалуются на недостаток вооружения, плохое командование и генералитет, сообщает информационное агентство "Regnum", ссылаясь на слова военного корреспондента "Известий", Валентина Трушнина.

Украинцы жалуются, что НАТОвское оружие до них попросту не доезжает, а отцы-командиры готовы бросить простых солдат в самое пекло даже без вооружения. ПО этой причине всё больше и больше боевиков ВСУ или оставляют позиции, или сдаются в плен российской армии.

«Мы отказываемся служить в батальоне, который не укомплектован техникой, где офицеры не считают нас за людей, бросают под обстрелы без оружия», — пишут в одном из обращений украинские военнослужащие.

Минобороны России: Украинское командование потеряло управление над отступающими из ЛНР подразделениями

Командование потеряло управление над отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ). То же самое касается 118-й бригады территориальной обороны. Об этом в понедельник на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, потеря управления украинским командованием над указанными подразделениями связана с успешными наступательными действиями российских войск на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Накануне министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении ЛНР от ВСУ и нацформирований.

По данным российского военного ведомства, в настоящее время противник несет значительные потери на всех направлениях боевых действий. Так, за минувшие сутки высокоточным оружием Воздушно-космических сил (ВКС) России в Харькове были поражены пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ. В указанных подразделениях находились около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

Военный ВСУ пожаловался, что не может вывезти оружие «в забитом барахлом грузовике»

Украинский военнослужащий снял видео, в котором пожаловался, что не может вывезти оружие и боеприпасы с поля боя, так как «грузовик забит награбленным барахлом», видео опубликовано в Telegram-канале «Милитарист».

На ролике показан кузов грузовика, загруженный до бортов ящиками, сумками, есть среди вещей даже велосипед.

«Мы собираемся отходить, машину надо загружать, а там куча вещей, для людей места нет, для техники, ну не дебилы?» — говорит автор видео.

Ранее военные ВСУ выдали военную тайну, записав видеоролик своего перемещения, в котором рассказали, что направляются из Лисичанска в Славянск. До этого помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что ВСУ, по предварительным данным, могут начать передислокацию и направить все имеющиеся резервы на разных направлениях на выручку своим на территории Лисичанска и Северодонецка в ЛНР. Ранее военный ВСУ рассказал, как ему с сослуживцами не удалось использовать ПТРК Javelin.

РИА «Новости»: ВСУ считают западное вооружение недостаточно эффективным

ВСУ признали недостаточную эффективность поставляемых Западом вооружений и сократили масштабы их использования, приводит РИА «Новости» слова военного корреспондента Андрея Коца.

Отмечается, что пару месяцев назад ВСУ активно применяли противотанковые комплексы западного производства и указывали на то, что оружие хорошо показывало себя в засадах. Они использовали ПТРК Javelin из США, NLAW из Великобритании, сингапурско-израильские Matador, немецкие Panzerfaust 3 и шведские AT4. Но Javelin «не стали панацеей», и украинцы стали меньше их использовать, потому что комплексы не всегда оказывались эффективны против танков и были сложны в установке.

По словам одного из командиров ДНР, немецкий Panzerfaust 3 показал себя более удобным в использовании. Также эффективными оказались американские Stinger, британские Starstreak и Martlet и норвежские Mistral. Беспилотники Bayraktar TB2 стали легкой мишенью для российских ракет. Взамен Вашингтон поставил дроны-камикадзе Switchblade, но военные ВСУ «не решились браться за незнакомое в применении оружие».

Ранее сообщалось, что ПТРК Javelin, поставленные США Украине, считались сломанными, пока не выяснилось, что они не работают из-за того что украинские военные переводят инструкции к ним с помощью переводчика Google Translate.

Ранее первый заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс рассказала, что США сейчас решают, какое вооружение понадобится Украине в долгосрочной перспективе. Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявлял, что противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитные ракетные комплексы и артиллерийские комплексы, поставляемые Западом на Украину, будут усугублять конфликт. Он также отметил, что западные страны в основном предоставляют Украине некачественное, устаревшее вооружение, и политики тех стран сами об этом неоднократно заявляли.

NYT: потери вынуждают Киев отправлять в Донбасс неподготовленных участников теробороны

Серьезные потери в живой силе вынуждают Киев отправлять в Донбасс плохо подготовленные подразделения территориальной обороны. Об этом пишет в субботу газета The New York Times.

Издание отмечает, что из-за серьезных потерь властям страны приходится отправлять в районы сражения "многих, не имевших до этого военного опыта", которые "просто не готовы к этому уровню эскалации боевых действий". Газета пишет, что у таких бойцов зачастую очень ограничена подготовка - "иногда две недели или меньше".

Как рассказал изданию командир одной из бригад территориальной обороны на западе Украины Валерий Курко, некоторые не были готовы покидать территорию своего района.

В публикации отмечается, что "усилия по переброске большего числа участников территориальной обороны с ограниченной подготовкой на восток опустошили некоторые подразделения".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Минобороны России: батальон теробороны Украины отказался отправляться в Донбасс из Львова

Военнослужащие батальона территориальной обороны во Львове отказались выезжать на выполнение боевой задачи в Донбассе.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжёлого вооружения», — заявил он.

Спецназ Росгвардии в рамках мероприятий по охране общественного порядка в освобождённых населённых пунктах Луганской Народной Республики задержал 12 предполагаемых дезертиров ВСУ.

Также сообщалось, что один из взводов украинских войск покинул позиции в районе Лисичанска, бросив там тяжёлое вооружение.

The Times: украинский офицер пожаловался на коррупцию в ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получают необходимого обеспечения, которое отправляют страны Запада, из-за коррупции в стране. Об этом заявил британской газете The Times украинский лейтенант на условиях анонимности.

«Воровство даже на уровне батальона — например, якобы куплены доски и металл для укрепления траншей на сумму около 20 тысяч долларов. Никто из нашего руководства не может объяснить, куда на самом деле пошли эти деньги», — рассказывает офицер ВСУ.

По его словам, многие солдаты хотят уйти из украинской армии из-за того, что им противна коррупция, с которой они столкнулись. В статье отмечается, что деньги стран НАТО регулярно пропадают.

Большинству солдат ВСУ приходится принимать участие в боевых действиях с устаревшим оружием и снаряжением времен Второй мировой войны, рассказывает собеседник газеты. Также он добавил, что у украинской армии имеются огромные проблемы с обучением солдат, питанием, одеждой и связью.

Лейтенант ВСУ заявил, что ряд этих проблем сильно влияет на мотивацию солдат.

«Они приходят сюда готовыми воевать, а сейчас уже думают о том, чтобы вернуться домой или стать партизанами», — резюмировал он.

Ранее URA.RU сообщало, что нижняя палата Конгресса США приняла закон о ленд-лизе для Украины. Законопроект существенно упростит поставки оружия и боеприпасов на Украину, передает RT. Также президент США Джо Байден попросил Конгресс дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на помощь Украине. Граждане США раскритиковали его решение и призвали отправить в отставку. Генерал-лейтенант запаса ВС РФ Константин Пуловский объяснил, зачем Западу нужны поставки вооружений на Украину.

США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. В Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.

Военный ВСУ рассказал, как ему с сослуживцами не удалось использовать ПТРК Javelin

Военные ВСУ не смогли использовать ПТРК Javelin, потому что «один комплекс сломался, пока его несли из машины», а второй солдаты не знали, как применить, рассказал один из украинских военнопленных, видео опубликовано в Telegram-канале «Брюссельский стукач».

«Привезли нам два «Джавелина». Пока мы их несли из машины, один сломали, а со вторым потом пытались понять, как стрелять. Кто по инструкции, кто ютуб смотрел. Английского никто не знает, а нам никто ничего не объяснил. Почухали бошки и разошлись. Вот и все иностранное оружие», — сказал военнослужащий ВСУ.

На Украине продают западное оружие в даркнете

На нелегальных площадках в даркнете можно найти объявления о продаже вооружения, которое НАТО поставляло Украине. Продавцы готовы доставить товар по территории Украины и за границу, сообщает RT.

«Речь идет не только о легком стрелковом вооружении: в ассортименте, например, мобильные противотанковые комплексы Javelin, поставляемые Украине Соединенными Штатами и их союзниками в рамках различных пакетов военной помощи. В частные руки готовы отдать новейший американский дрон Phoenix Ghost, так называемый барражирующий боеприпас, разработанный в США специально для нужд украинских военных», — пишет RT, корреспондент которого связался с продавцами вооружения в даркнете.

Также продаются американские противопехотные мины M18A1 Claymore. В даркнете можно найти американские бронежилеты за 1,5 тысячи долларов за партию от пяти штук и американские винтовки М4 с глушителем и сотней патронов по 2,4 тысячи долларов за комплект. Американские дроны Switchblade стоят 7 тысяч долларов за штуку. Продаются ручные противотанковые гранатометы — британский ПТРК NLAW за 15 тысяч долларов, а немецкий Panzerfaust 3 за 670 долларов за штуку.

Доставку проводят через системы тайников, как по территории Украины, так и в другие страны. Продавцы согласились отвезти товар в Польшу за дополнительную плату — 1 тысячу долларов, отмечает RT.

Украине отправляют оружие США, Великобритания и другие страны в связи со спецоперацией РФ. Целью операции на Украине является освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ранее российская армия уничтожила склад оружия ВСУ, в результате у российских военных оказались американские противотанковые комплексы Javelin, немецкие Panzerfaust 3, передает «Утро.ру».

Шойгу сообщил, что потери ВСУ за две недели составили 5469 человек

Украинская армия за две недели потеряла около пяти с половиной тысяч военных. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Соответствующую информацию глава оборонного ведомства сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным 4 июля доложил ему об успешно проведенной военной операции, в ходе которой национальная армия полностью освободила территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

До этого советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что территория Луганской области с высокой вероятностью может перейти под контроль Луганской народной республики. Он добавил, что ситуация с переходом Донецкой области под контроль РФ может оказаться более трудной задачей для российской армии.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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