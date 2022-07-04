Киев уточнил слова об украинском флаге на острове Змеиный

Украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его на данный момент еще не поднимали, сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять», – приводит слова Гуменюк портал «Страна.ua».
Она пояснила, что слова о поднятом флаге нужно «понимать метафорически», потому что никто еще не высадился на остров.
«Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заключила она.
Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.