Киев уточнил слова об украинском флаге на острове Змеиный

Украинский флаг сбросили на остров Змеиный с вертолета, но его на данный момент еще не поднимали, сообщила пресс-секретарь оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

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«Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет реять», – приводит слова Гуменюк портал «Страна.ua».

Она пояснила, что слова о поднятом флаге нужно «понимать метафорически», потому что никто еще не высадился на остров.

«Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», – заключила она.

Ранее сегодня Гуменюк заявила, что украинский флаг был поднят над островом Змеиный.