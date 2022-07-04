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1 час назад

Евросоюз создаст платформу для сбора средств на восстановление Украины

Илья Родин

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила на конференции доноров помощи Украине создать особую международную платформу. На нее должны будут поступать денежные средства, советы, планы по восстановлению страны, проведению в ней реформ. Об этом пишет ТАСС.

ЕК предложила Украине создать платформу по восстановлению страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕК «предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны». По ее словам, портал необходим для того, что привлекать инвестиции, обсуждать реформы, внутреннюю повестку.

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Она полагает, что в будущем Украина должна ориентироваться «на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость».

Глава ЕК рассказала, что, в «тесном взаимодействии» с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими международными партнерами, она собирается провести осенью «конференцию высокого уровня».

На ней будут подняты вопросы финансового характера. В частности, планируется принять меры к тому, чтобы «вернуть бизнесу доверие к Украине и готовность инвестировать в нее».

Ранее сообщалось, что французы подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского. Их негодование вызвали просьбы политика о поставках Киеву современной артиллерии и выделении финансовой помощи в размере «около пяти миллиардов долларов в месяц».

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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