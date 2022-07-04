ЕК предложила Украине создать платформу по восстановлению страны

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила на конференции доноров помощи Украине создать особую международную платформу. На нее должны будут поступать денежные средства, советы, планы по восстановлению страны, проведению в ней реформ. Об этом пишет ТАСС.

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Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕК «предлагает Киеву создать платформу по восстановлению страны». По ее словам, портал необходим для того, что привлекать инвестиции, обсуждать реформы, внутреннюю повестку.

Она полагает, что в будущем Украина должна ориентироваться «на климатическую нейтральность, цифровую экономику и социальную справедливость».

Глава ЕК рассказала, что, в «тесном взаимодействии» с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и другими международными партнерами, она собирается провести осенью «конференцию высокого уровня».

На ней будут подняты вопросы финансового характера. В частности, планируется принять меры к тому, чтобы «вернуть бизнесу доверие к Украине и готовность инвестировать в нее».