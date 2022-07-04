Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что не считает поражением потерю Лисичинска и Северодонецка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о получении полного контроля над Лисичанском и всей территорией ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские войска решили отвести из города, так как у России там было огневое преимущество.

Арестович заявил, что целями Украины в Лисичанске было нанести потери противнику, выиграть время для поставок западного оружия

и «создать условия для наступательных действий» на других территориях.

По его мнению, этих целей удалось достичь.

Одним из главных достижений Лисичанска для украинских сил Арестович назвал «сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», которым до сих пор руководствовались в стране.

«Слом стереотипа - это очень дорогого стоит. Это - рождение национальной военной школы», - заявил он.