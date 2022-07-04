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22 минуты назад

Арестович назвал сдачу Лисичанска украинским успехом

Мария Иванова

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что не считает поражением потерю Лисичинска и Северодонецка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о получении полного контроля над Лисичанском и всей территорией ЛНР.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские войска решили отвести из города, так как у России там было огневое преимущество.

Арестович заявил, что целями Украины в Лисичанске было нанести потери противнику, выиграть время для поставок западного оружия

и «создать условия для наступательных действий» на других территориях.

По его мнению, этих целей удалось достичь.

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Одним из главных достижений Лисичанска для украинских сил Арестович назвал «сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», которым до сих пор руководствовались в стране.

«Слом стереотипа - это очень дорогого стоит. Это - рождение национальной военной школы», - заявил он.

Арестович заявил, что украинцам нужно брать не красноармейским напором, а «как казаки - хитростью и маневром».

В мире,Видео,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Сергей Шойгу,
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