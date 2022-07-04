После вывода российских Вооруженных сил на острове Змеиный установили флаг Украины. Об этом заявила объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет «Газета.ru».

«Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.

Напомним, что 30 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы России покинули остров Змеиный в качестве «шага доброй воли». По его словам, так Россия решила продемонстрировать остальным странам, что не собирается препятствовать вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.