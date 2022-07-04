В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
32 минуты назад

На острове Змеиный установили флаг Украины

Елена Прошина

После вывода российских Вооруженных сил на острове Змеиный установили флаг Украины. Об этом заявила объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет «Газета.ru».

«Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.

Напомним, что 30 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы России покинули остров Змеиный в качестве «шага доброй воли». По его словам, так Россия решила продемонстрировать остальным странам, что не собирается препятствовать вывозу сельскохозяйственной продукции с Украины.

Названы неочевидные причины вывода ВС РФ с острова Змеиный

При этом депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк отмечал, что остров остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России. Операция по отводу войск нужна была для сохранения жизни российских военнослужащих после передачи Западом ствольной и реактивной артиллерии Киеву.

В мире,Видео,Алексей Черняк,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,Госдума,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители