Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что не призывал Украину отдать России свои территории, а лишь предлагал вернуться к существовавшим до 24 февраля границам. Об этом он рассказал в интервью Time.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер призвал западные страны повлиять на Украину и добиться возобновления мирных переговоров с РФ, «даже если Украине при этом придется пойти на уступки».

После этих слов Киссинджера раскритиковали на Украине. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что бывший госсекретарь США предлагает «отдать кусок Украины».

«Я никогда этого не говорил. Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является существовавший раньше статус-кво», - заявил Киссинджер.

Он добавил, что в своей речи также предостерег от превращения борьбы за свободу Украины в борьбу за будущее России.

Киссинджер назвал спорными территориями часть Донбасса и Крым.