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15 минут назад

На острове Змеиный установили флаг Украины

Газета.Ru

На острове Змеиный был установлен флаг Украины после вывода оттуда российских Вооруженных сил. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает УНИАН.

«Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.

30 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный. По его словам, так Россия решила продемонстрировать мировому сообществу, что не препятствует созданию гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Названы неочевидные причины вывода ВС РФ с острова Змеиный

Ранее депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заверял, что остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России.

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