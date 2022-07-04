На острове Змеиный установили флаг Украины

На острове Змеиный был установлен флаг Украины после вывода оттуда российских Вооруженных сил. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает УНИАН.

«Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.

30 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный. По его словам, так Россия решила продемонстрировать мировому сообществу, что не препятствует созданию гуманитарного коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции с Украины.