Обзор иноСМИ: «цены на нефть в стратосфере» и проблемы с украинскими беженцами

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Глупые лидеры США втягивают американцев в конфликт с Россией»

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала масштабную военную помощь Вашингтона Украине «ведением войны по доверенности» и заявила, что США должны выйти из НАТО. Об этом рассказало Press TV.

Грин заявила, что американский народ не хочет воевать с Россией, но НАТО и «глупые лидеры» США втягивают американцев в конфликт. Конгрессвумен также назвала Украину «новым Ираком, обернутым симпатичным бантиком НАТО, с ядерным подарком внутри». Она подчеркнула, что конфликт с Россией выгоден только тем, кто может заработать на нем, - неправительственным организациям, оборонной промышленности и политическим консультантам. Грин посоветовала людям, выступающим за военную помощь Украине, «экипироваться и идти воевать самим».

«Цены на нефть улетят в стратосферу»

Мировые цены на нефть могут «улететь в стратосферу» - до рекордно высокого уровня в 380 долларов за баррель, если президент РФ Владимир Путин ответит на санкции сокращением добычи сырой нефти. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на экспертов JPMorgan Chase.

Финансовые аналитики пришли к выводу, что, несмотря на попытки лидеров G7 ограничить цены на российскую нефть, РФ сможет снизить ежедневную добычу сырой нефти на пять миллионов баррелей без чрезмерного ущерба для своей экономики. Последствия этого будут разрушительными как для мировых рынков, так и для потребителей. Сейчас бочка сырой нефти стоит чуть меньше 120 долларов, что почти вдвое больше, чем в июле 2021 года.

«Реальные проблемы с украинскими беженцами»

К концу июня польско-украинскую границу пересекли более 4,32 миллиона украинских беженцев, многие из них остались в Польше. Автор Myśl Polska Агнешка Пивар похвалила желание поляков помочь простым украинцам, но отметила, что «с помощью разных приемов дезинформации» поляков убедили, что принимать украинцев необходимо, так как им грозит смертельная опасность.

Она заявила, что многие украинцы приехали в Польшу из районов, не затронутых боевыми действиями, чтобы «собирать пособия и пользоваться другими привилегиями». Первым тревожным сигналом автор назвала Пасху, когда многие украинцы на время вернулись домой. По мнению Пивар, если бы им действительно грозила смертельная опасность, они бы не решились на такое путешествие. Также она назвала удивительным, что многим украинцам не нашлось места в их собственной стране - Украина почти в два раза больше Польши и многие районы там «относительно безопасны». Другими серьезными проблемами Пивар назвала злоупотребление алкоголем среди беженцев и «отношение к полякам как к лохам» - украинцы, по ее словам, требуют бесплатных услуг даже от парикмахеров.

«Готов ли Запад заплатить цену победы над Россией»

Россия с одной стороны и Украина и Запад с другой привержены борьбе, не зная наверняка, каким будет (и даже каким должен быть) эндшпиль, пишет в своей статье для The Times британский политолог, автор книг о России Марк Галеотти. Москва и Киев ждут того приговора, который даст им поле боя, а Запад пока просто не готов обсуждать самые сложные вопросы.

По мнению Галеотти, для России победой станет контроль надо всем Донбассом и «крымским коридором». Если считать выигрышным вариантом для Запада «обескровливание» России по примеру того, как Афганистан повлиял на СССР, то понадобятся огромные траты на военную помощь Украине. Галеотти отметил, что на один миллиард фунтов стерлингов, который недавно получила Украина, можно было бы построить две больницы.

Дойдет ли Байден до следующих выборов

Белый дом изо всех сил пытается пресечь слухи о том, что президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Вице-президент Камала Харрис заявила, что Байден «намерен баллотироваться», и она будет его напарником.