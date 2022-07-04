Британия расширила список антироссийских санкций

Власти Соединённого Королевства включили ещё семь физических и юридических лиц из России в санкционный список.
Об этом говорится на сайте британского правительства.
В частности, рестрикции вводятся против дочери политолога Александра Дугина Дарьи.
Также в санкционный список включили базирующегося в Турции проекта United World International.
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, а также бизнесмена Владимира Потанина.