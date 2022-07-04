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10 минут назад

Британия расширила список антироссийских санкций

RT на русскомиещё 1

Власти Соединённого Королевства включили ещё семь физических и юридических лиц из России в санкционный список.

Британия расширила список антироссийских санкций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом говорится на сайте британского правительства.

В частности, рестрикции вводятся против дочери политолога Александра Дугина Дарьи.

Также в санкционный список включили базирующегося в Турции проекта United World International.

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении начальника главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковника Сергея Рудского, а также бизнесмена Владимира Потанина.

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