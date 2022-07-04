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51 минуту назад

В офисе Зеленского огласили требования к России

Елена Прошина

Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал список условий для прекращения огня со стороны Киева. Как сообщает «Газета.ru», власти требуют немедленного прекращения огня, вывода войск с территории страны, выдачи военных преступников, механизма репараций и признания суверенных прав Украины.

Заявление Подоляка стало ответом на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Украине придется понять условия Москвы, согласиться на них и сесть за стол переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта, а также «не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир».

Песков: Украине предстоит согласиться на условия России

Отметим, что после заявлений Пескова канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что неизвестно, сколько продлится российская спецоперация на Украине. По его мнению, у Москвы достаточно ресурсов чтобы в течение значительного времени продолжать боевые действия.

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