Советника главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал список условий для прекращения огня со стороны Киева. Как сообщает «Газета.ru», власти требуют немедленного прекращения огня, вывода войск с территории страны, выдачи военных преступников, механизма репараций и признания суверенных прав Украины.

Заявление Подоляка стало ответом на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Украине придется понять условия Москвы, согласиться на них и сесть за стол переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что страны Запада делают ставку на продолжение конфликта, а также «не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире, ни обсуждать мир».