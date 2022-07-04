Папа Римский собрался посетить Москву и Киев

Папа Римский Франциск заявил, что вскоре после возвращения из Канады планирует посетить Москву и Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

«Я хотел бы поехать (на Украину), и я хотел сначала поехать в Москву. Мы обменивались сообщениями об этом», - сказал понтифик.

Визит Папы Римского в Канаду запланирована с 24 по 30 июля. Понтифик надеется, что после возвращения ему удастся поехать на Украину и в Россию.

«Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах», - отметил он.