Госсекретарь в 1973-1977 годах и советник президента США по национальной безопасности в 1969-1975 годах Генри Киссинджер уточнил, что в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае не призывал к обязательному отказу Украины от части своей территории в пользу РФ ради урегулирования конфликта.

Тогда Киссинджер говорил, что процесс урегулирования на Украине должен быть запущен в ближайшие два месяца, чтобы избежать более тяжелых последствий для международных отношений в Европе. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк затем назвал Киссинджера "давосским паникером" за то, что тот якобы предложил "отдать России часть Украины".

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"Я очень обеспокоен тем, что война может вылиться во что-то неуправляемое, - уточнил экс-дипломат в интервью журналу Time, опубликованном в воскресенье. - Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что ее нужно обсуждать отдельно на любых переговорах. Я искренне выступаю за свободу Украины и ее значительную роль в Европе", - отметил Киссинджер.

В связи с этим эксперт выразил мнение, что для установления режима прекращения огня именно России необходимо вернуть Украине ее земли. По оценке эксперта, под контролем РФ сейчас находятся 15% "довоенной территории Украины".

"Спорная территория - это небольшой уголок Донбасса, около 4,5% [территории], и Крым. Крым, в частности, имеет для России выходящее за рамки нынешнего кризиса значение", - отметил Киссинджер.

Он подчеркнул, что конфликт не должен превратиться "из войны за свободу Украины в войну за будущее России".