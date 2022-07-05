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11 минут назад

Эрдоган назвал сроки решения проблемы вывоза украинского зерна

Lenta.ruиещё 3

Турция намерена активизировать контакты с представителями России и Украины, чтобы иметь возможность скорейшим образом решить проблему вывоза украинского зерна за 7-10 дней. Такие сроки решения продовольственного кризиса назвал турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Эрдоган назвал сроки решения проблемы вывоза украинского зерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коридор в Черном море — это очень важный вопрос, в котором подходы [президентов России и Украины Владимира] ПутиПутина и [Владимира] Зеленского очень важны. Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН<ООН в качестве посредника. Мы активизируем наши переговоры и в течение 7-10 дней постараемся достичь результата», — заявил политик.

Турция расследует происхождение зерна на российском корабле

Ранее Зеленский после встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон заявил, что Киев ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна. Он уточнил, что представители Украины, ответственные за безопасность выхода зерна из портов, активно работают с международными партнерами.

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