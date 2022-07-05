Эрдоган назвал сроки решения проблемы вывоза украинского зерна

«Коридор в Черном море — это очень важный вопрос, в котором подходы [президентов России и Украины Владимира] ПутиПутина и [Владимира] Зеленского очень важны. Мы продолжаем наши переговоры и желаем, чтобы этот процесс продолжался под эгидой ООН<ООН в качестве посредника. Мы активизируем наши переговоры и в течение 7-10 дней постараемся достичь результата», — заявил политик.