Боррель назвал цену за «свободу от российского влияния»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что решение отказаться от российских энергоресурсов постепенно освобождает страны Европы от зависимости, которая «долгое время влияла на политические решения». Об этом пишет РИА Новости.

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После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля Европейский союз согласовал уже шесть пакетов санкций, введя запрет в том числе и на импорт российской нефти через порты. При этом поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.

По словам Жозепа Борреля, к концу года ЕС намерен сократить импорт российской нефти на 90%.

«И стремительно сокращаем импорт газа. Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения», - пояснил он статье, опубликованной итальянской газетой la Stampa.

При этом глава европейской дипломатии признал, что такое резкое прекращение импорта российских энергоресурсов приводит к возникновению проблем в странах ЕС.

«Но это цена, которую мы должны заплатить, чтобы защитить наши демократии и международное право, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем в солидарном ключе», - заметил Боррель.

Он также выразил надежду, что введенные санкции окажут влияние на политику России на Украине и их эффект станет заметен в ближайшее время.