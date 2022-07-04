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34 минуты назад

Опубликовано видео свадьбы мэра города с крокодилом

Александр Кузьмин

В Мексике мэр города Сан-Педро-Уамелула (штат Оахака) сыграл свадьбу с крокодилом. Градоначальник Уго Соса женился на семилетней рептилии по кличке Маленькая Принцесса, в честь чего был организован массовый праздник. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В этом местечке свадебный ритуал главы племени с самкой пресмыкающегося уходит своими корнями в доколумбовую эпоху, когда крокодил олицетворял божество. Считалось, что брак с ним принесет рыбакам удачу.

Во время празднества мэр города станцевал с одетой в нарядное белое платье рептилией и несколько раз поцеловал животное.

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