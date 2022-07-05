Стало известно предположительное местонахождение экс-главы МИД Австрии

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, уехавшая из страны, указала Ливан своим местом нахождения. На это обратило внимание РБК, ссылаясь на данные копии ее аккаунта Twitter в Internet Archive.

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Отмечается, что в 2018 году местом нахождения Кнайсль была указана Вена. На данный момент в аккаунте в качестве места нахождения указан Ливан. Когда именно произошла смена местоположения в аккаунте, неизвестно.

При этом две страницы, которые сервис кэшировал в 2021 году, ведут на запись об ошибке. После этого новых копий Internet Archive не сохранял.