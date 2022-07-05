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15 минут назад

Уехавшая из Австрии экс-глава МИД указала Ливан местом нахождения

Lenta.ruиещё 2

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, уехавшая из страны, указала Ливан своим местом нахождения. На это обратило внимание РБК, ссылаясь на данные копии ее аккаунта Twitter в Internet Archive.

Стало известно предположительное местонахождение экс-главы МИД Австрии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 2018 году местом нахождения Кнайсль была указана Вена. На данный момент в аккаунте в качестве места нахождения указан Ливан. Когда именно произошла смена местоположения в аккаунте, неизвестно.

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При этом две страницы, которые сервис кэшировал в 2021 году, ведут на запись об ошибке. После этого новых копий Internet Archive не сохранял.

Ранее Карин Кнайсль подтвердила информацию о том, что она покинула страну из-за постоянных угроз расправы в свой адрес. При этом она отказалась комментировать заявления о том, связаны ли указанные угрозы с ситуацией вокруг Украины или ее деятельностью в России.

В мире,Карин Кнайсль,Владимир Путин,
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