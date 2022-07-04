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51 минуту назад

Лукашенко поздравил США с Днем независимости и предложил забыть о разногласиях

Lenta.ruиещё 1

Американскому и белорусскому народу стоит забыть о нынешних разногласиях и, объединившись, забыть о существующих политических противоречиях, возникших между Минском и Вашингтоном. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении США с Днем независимости, передает БЕЛТА.

Лукашенко предложил США забыть о разногласиях
Фото: ТАССТАСС

Политик предложил жителям Соединенным Штатам работать вместе «ради детей и внуков», а также всей планеты, которая является «общим домом». Он подчеркнул, что обоим народам еще предстоит найти выход из нынешней «тревожной и небезопасной ситуации».

«Желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благополучия и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно, только если мы будем стремиться к этому вместе», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что все решения официального Минска принимаются только с его одобрения. Он категорически отверг предположения о влиянии России на политику Белоруссии и назвал свою политику «личным ответом».

В мире,Александр Лукашенко,
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