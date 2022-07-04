Немецкая газета Die Welt рассказала, что отказ Евросоюза признавать изменения в законодательстве Польши стал для страны внезапным «тяжелым ударом». В ЕС сочли, что Польша подрывает верховенство закона, в итоге страна осталась без миллиардов из фонда восстановления от пандемии.

Все началось с решения Конституционного суда (КС) Польши, принятого в 2021 году.

КС Польши постановил, что четыре положения Договора о Евросоюзе - об уважении к человеческому достоинству, свободе, демократии, о верховенстве права и равенстве, а также о юрисдикции Европейского суда - противоречат Конституции страны. По мнению Еврокомиссии (ЕК), это решение нарушило фундаментальные правовые основы ЕС

ЕК подала серию исков против Польши в Европейский суд. В исках указано, что постановления КС Польши нарушают принцип единообразного применения законодательства ЕС и обязательную силу постановлений Европейского суда. Сообщалось, что следующим шагом Брюсселя могут стать финансовые санкции против Польши.

Позже глава Польши Анджей Дуда разрешил ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда. За это ЕК наложила на страну штраф.

Вице-президент ЕК Вера Юрова назвала это решение несоответствующим позиции Евросоюза. Она предупредила, что Польша не получит денег из фонда ЕС по восстановлению после пандемии, пока законодательство не будет пересмотрено.

«Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал еще в июне. После визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в польскую столицу было ясно: польское правительство наконец-то получит выделенные ему 35 миллиардов евро из фонда восстановления. Деньги, которые срочно нужны стране», - отмечает газета.