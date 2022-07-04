Опубликовано видео с места стрельбы в ТЦ в Копенгагене

Во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене погиб 47-летний россиянин, проживавший в Дании. Всего жертвами трагедии стали три человека, еще трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий.