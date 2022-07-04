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1 час назад

Опубликовано видео с места стрельбы в ТЦ в Копенгагене

Александр Кузьмин

Во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене погиб 47-летний россиянин, проживавший в Дании. Всего жертвами трагедии стали три человека, еще трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий.

Инцидент в датской столице произошел накануне, в расположенном между центром города и международным аэропортом квартале. По предварительной информации, стрельбу устроил 22-летний гражданин Дании, его арестовала полиция. Правоохранители не исключают, что случившееся могло быть терактом.

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