Опубликовано видео с места стрельбы в ТЦ в Копенгагене

Во время стрельбы в торговом центре в Копенгагене погиб 47-летний россиянин, проживавший в Дании. Всего жертвами трагедии стали три человека, еще трое находятся в критическом состоянии. Об этом сообщают российские новостные Telegram-каналы, опубликовавшие кадры с места событий.
Инцидент в датской столице произошел накануне, в расположенном между центром города и международным аэропортом квартале. По предварительной информации, стрельбу устроил 22-летний гражданин Дании, его арестовала полиция. Правоохранители не исключают, что случившееся могло быть терактом.