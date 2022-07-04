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25 минут назад

Парламент Узбекистана решил оставить в силе суверенитет Каракалпакии

Газета.Ru

Олий Мажилис (парламент) Узбекистана в ходе голосования принял решение оставить в силе статус Каракалпакии как суверенной республики в составе страны, при этом продлив общественное обсуждение проекта поправок в конституцию, сообщает РИА «Новости».

Парламент Узбекистана принял решение по Каракалпакии
Фото: Телеграм-канал «ORDA»Телеграм-канал «ORDA»

Согласно статьям конституции Узбекистана (21-й и 70-75-х), Каракалпакия фактически является частью Узбекистана — при этом референдум или плебисцит о независимости от Узбекистана может быть проведен только с согласия Олий Мажилиса. Тем не менее, в конституции Каракалпакии закреплено право республики на выход из состава Узбекистана.

Накануне жители столицы республики Каракалпакстан вышли на митинг против предлагаемых поправок в Конституцию. Их возмутили поправки в статьи 70–75 главного закона страны, согласно которым их регион потеряет закрепленный ныне суверенитет и право на выход из Узбекистана.

В Олий Мажилисе предложили продлить общественное обсуждение проекта поправок в конституцию на десять дней — до 15 июля.

Ранее парламент Узбекистана одобрил указ президента Шавката Мирзиеева о режиме ЧП в автономной республике Каракалпакстан.

В мире,Шавкат Мирзиеев,
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