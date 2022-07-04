Узбекистан сохранит суверенитет Каракалпакстана

Нижняя палата парламента Узбекистана приняла решение сохранить суверенитет Каракалпакстана в проекте поправок в Конституцию страны, сообщается в Telegram-канале законодательного органа.

Депутаты парламенты единогласно поддержали сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 Конституции Узбекистана в текущей редакции с сохранением действующих норм.

1 июля в узбекской республике Каракалпакия прошли массовые протесты из-за поправок в законы страны, которые могут лишить жителей региона возможности провести референдум о выходе из состава Узбекистана.