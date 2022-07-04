Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении

«В ночь на 4 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Заркенд Басаркечярского района на государственной границе, подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства Азербайджана.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.