Азербайджан заявил об обстреле с территории Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с территории Армении позиций вооруженных сил республики на границе.
«В ночь на 4 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Заркенд Басаркечярского района на государственной границе, подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства Азербайджана.
По данным оборонного ведомства, подразделениями азербайджанской армии были приняты «адекватные ответные меры».
«В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии», – отмечается в сообщении минобороны республики.
В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны России Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры по стабилизации обстановки на границе, ситуация нормализовалась. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом направлении госграницы.