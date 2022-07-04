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17 минут назад

Парламент Узбекистана сохранил суверенитет Каракалпакстана

Вечерняя Москва

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник, 4 июля, приняла решение проголосовать за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете республики Каракалпакстан.

Так, депутаты парламента единогласно проголосовали за сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 конституции Узбекистана в текущей редакции, сообщает РИА Новости.

В пятницу, 1 июля, в столице Каракалпакстана (входит в состав Узбекистана) — Нукусе прошли протесты из-за конституционной реформы. Поводом для протестов стал проект новой Конституции в стране, которым из основного документа Узбекистана исключаются положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.

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Однако на следующий день президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение не вносить изменения в статьи конституции, касающиеся Каракалпакии, после беспорядков в регионе. Также в этот день узбекский лидер ввел чрезвычайное положение на территории автономии Каракалпакстан с 3 июля по 2 августа.

В мире,Видео,Шавкат Мирзиеев,
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