Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана в понедельник, 4 июля, приняла решение проголосовать за сохранение в конституции страны пунктов о суверенитете республики Каракалпакстан.

В пятницу, 1 июля, в столице Каракалпакстана (входит в состав Узбекистана) — Нукусе прошли протесты из-за конституционной реформы. Поводом для протестов стал проект новой Конституции в стране, которым из основного документа Узбекистана исключаются положения о суверенитете Каракалпакстана и праве его народа на отделение на основании результатов всеобщего референдума.