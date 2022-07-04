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50 минут назад

Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана

Авторадио

Парламент Узбекистана на фоне протестов принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны, передает РИА Новости. С 1 июля тысячи жителей Каракалпакии, входящей в состав Узбекистана (и занимающей 40% его территории), протестуют против изменения конституции страны. Митинги прошли в Нукусе — столице республики и еще двух городах. Конституционные поправки предполагали, что из описания статуса республики уберут слово «суверенная», а также лишат права выхода из состава государства на основании референдума. МВД Узбекистана объяснило демонстрации в Нукусе «неправильным толкованием конституционных реформ» и заявило, что общественный порядок был восстановлен.

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