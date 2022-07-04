В Лондоне задумали конфисковать активы России для Украины

Великобритания допускает возможность конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова главы МИДа страны Лиз Трасс, передает портал «Известия».
Издание отмечает, что на прошлой неделе Трасс проинформировала депутатов, что одобряет идею конфискации замороженных российских активов в Великобритании для последующей передачи Киеву.
«Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. Нужно лишь хорошо изучить особенности», — сказала она и напомнила, что в Канаде уже действует подобная мера. Трасс также сообщила, что закон о конфискации российских активов разрабатывается совместно с Министерством финансов и МВД Великобритании.
Она подчеркнула, что реализация этой инициативы требует создания специальной законодательной базы.
Ранее сообщалось, что Европейский союз заморозил около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежали попавшим в санкционный список российским лицам. Власти Ирландии 21 июня заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады в свою очередь разрешил конфискацию и продажу замороженных российских активов.