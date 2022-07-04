В Лондоне задумали конфисковать активы России для Украины

«Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. Нужно лишь хорошо изучить особенности», — сказала она и напомнила, что в Канаде уже действует подобная мера. Трасс также сообщила, что закон о конфискации российских активов разрабатывается совместно с Министерством финансов и МВД Великобритании.