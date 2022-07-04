В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
5 минут назад

Guardian рассказала о рассматриваемой Лондоном идее конфискации активов РФ

Елена Прошина

Великобритания допускает возможность конфискации попавших под санкции российских активов для передачи Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова главы МИДа страны Лиз Трасс, передает портал «Известия».

В Лондоне задумали конфисковать активы России для Украины
Фото: EPAEPA

Издание отмечает, что на прошлой неделе Трасс проинформировала депутатов, что одобряет идею конфискации замороженных российских активов в Великобритании для последующей передачи Киеву.

«Я поддерживаю эту идею. Мы изучаем этот вопрос. Нужно лишь хорошо изучить особенности», — сказала она и напомнила, что в Канаде уже действует подобная мера. Трасс также сообщила, что закон о конфискации российских активов разрабатывается совместно с Министерством финансов и МВД Великобритании.

Она подчеркнула, что реализация этой инициативы требует создания специальной законодательной базы.

Ранее сообщалось, что Европейский союз заморозил около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежали попавшим в санкционный список российским лицам. Власти Ирландии 21 июня заявили, что объем замороженных активов России оценивается в €1,72 млрд. Сенат Канады в свою очередь разрешил конфискацию и продажу замороженных российских активов.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители