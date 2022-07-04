Отказ ЕС дать средства из "ковидного" фонда стал "тяжелым ударом" для Польши – СМИ

«Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова не оставила сомнений в том, что она думает о сделке с польским правительством. Польше придется пересмотреть условия, и если не будет адекватного ответа в виде юридически обязывающих правил для польских судей, соответствующих „вехам“, „мы не будем платить деньги“. Речь идет о 35 млрд евро. Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал в июне», — пишет Welt.