Отказ ЕС дать средства из "ковидного" фонда стал "тяжелым ударом" для Польши – СМИ

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1 час назад

Welt: Евросоюз нанес Польше «неожиданный удар» на 35 млрд евро

Ura.Ruиещё 2

Еврокомиссия не приняла уступки Польши по судебной реформе и отказалась возвращать стране 35 млрд евро, которые ранее заморозила. Об этом сообщает газета Welt.

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Фото: Ura.RuUra.Ru

«Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова не оставила сомнений в том, что она думает о сделке с польским правительством. Польше придется пересмотреть условия, и если не будет адекватного ответа в виде юридически обязывающих правил для польских судей, соответствующих „вехам“, „мы не будем платить деньги“. Речь идет о 35 млрд евро. Это тяжелый удар для национал-консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал в июне», — пишет Welt.

Ранее в Польше ликвидировали дисциплинарную палату Верховного суда, пишет RT. В Евросоюзе назвали это «подрывом верховенства закона в Европе» и оштрафовали страну на 35 млрд евро.

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