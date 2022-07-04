Австралия выбрала сторону в Международном суде по делу РФ

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Он заявил, что его страна будет на стороне Киева в Международном суде в процессе рассмотрения иска против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление главы австралийского правительства.

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Как говорится в сообщении, Австралия в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поддержке Украины предоставит ей помощь в размере 99,5 млн австралийских долларов ($67,8 млн). Украина получит 20 автомобилей Bushmaster, 14 бронетранспортеров и другую военную технику, а также взнос в целевой фонд НАТО. Кроме того, еще 8,7 млн австралийских долларов ($5,9 млн) пойдут на модернизацию оборудования наблюдения, укрепление сил оперативного реагирования и обеспечение кибербезопасности для пограничной службы Украины.

Альбанезе добавил, что Австралия также снимет пошлины на все поставляемые на континент украинские товары, а также поддержит Киев в ходе рассмотрения иска против Российской Федерации.