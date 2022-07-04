США взволнованы действиями России на Ближнем Востоке

Власти США заявили, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время часто сталкиваются с «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей Белого дома.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в июне американской стороной было зафиксировано несколько случаев, которые представители Пентагона охарактеризовали как «провокационные, эскалационные», а также «небезопасные и непрофессиональные» действия со стороны России и Ирана.

Источники привели пример. По их словам, российскими военными самолетами якобы создавалась угроза авиации Соединенных Штатов в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, которые не предусмотрены механизмом деконфликтинга между двумя государствами. При этом центральное командование ВС США «отказалось представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений».

В качестве еще одного примера газета упоминает июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых американской стороной вооруженных формирований, расположенных в окрестностях военной базы Ат-Танф. По данным собеседников издания, Россия уведомила об этом военных США примерно за 35 минут. Отмечается, что в результате авиаудара никто из личного состава вооруженных сил США не пострадал, однако американские власти видят в подобном поведении российской стороны «попытки укрепить доминирование в регионе», рассчитывая на то, что Соединенные Штаты «не дадут военного ответа».