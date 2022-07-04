В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

В США заявили о «провокационных» действиях России и Ирана на Ближнем Востоке

Lenta.ruиещё 6

Власти США заявили, что их вооруженные силы на Ближнем Востоке за последнее время часто сталкиваются с «провокационными» и «небезопасными» действиями со стороны России и Ирана. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на представителей Белого дома.

США взволнованы действиями России на Ближнем Востоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в июне американской стороной было зафиксировано несколько случаев, которые представители Пентагона охарактеризовали как «провокационные, эскалационные», а также «небезопасные и непрофессиональные» действия со стороны России и Ирана.

Источники привели пример. По их словам, российскими военными самолетами якобы создавалась угроза авиации Соединенных Штатов в воздушном пространстве Сирии при помощи маневров, которые не предусмотрены механизмом деконфликтинга между двумя государствами. При этом центральное командование ВС США «отказалось представить дополнительные детали в поддержку данных утверждений».

В качестве еще одного примера газета упоминает июньский авиаудар по лагерю поддерживаемых американской стороной вооруженных формирований, расположенных в окрестностях военной базы Ат-Танф. По данным собеседников издания, Россия уведомила об этом военных США примерно за 35 минут. Отмечается, что в результате авиаудара никто из личного состава вооруженных сил США не пострадал, однако американские власти видят в подобном поведении российской стороны «попытки укрепить доминирование в регионе», рассчитывая на то, что Соединенные Штаты «не дадут военного ответа».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отложил визит на Ближний Восток. Поездка, запланированная на конец июня, состоится в июле. Об этом рассказали высокопоставленные источники в США и Израиле. Байден впервые посетит регион с начала своего президентского срока. Причиной переноса стал плотный график поездки американского лидера по Европе.

В мире,Война в Сирии ,Иран и США,Джозеф Байден,Пентагон,
40
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители