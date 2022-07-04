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52 минуты назад

Белый дом упрекнул Безоса в поддержке стремления корпораций обогатиться за счет народа США

Елена Прошина

Белый дом отреагировал на обвинения главы компании Amazon Джеффа Безоса в сторону президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу пресс-секретаря президента Карин Жан-Пьер в Twitter.

Белый дом парировал резкое обвинение Безоса в сторону Байдена
Фото: ReutersReuters

Ранее лидер США обратился к владельцам заправок на территории страны с призывом снизить цены на бензин. Джефф Безос прокомментировал это высказывание и подчеркнул, что Байден не понимает «основную динамику рынка». Глава Amazon также заявил, что «инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления».

Пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер ответила на это высказывание.

«Цены на нефть упали почти на $15 за последний месяц, однако цены на заправках почти не снизились. Это не "базовая динамика рынка". Это рынок, который подводит американских потребителей», — заявила она.

Кроме того, Жан-Пьер обвинила Безоса в поддержке крупных нефтегазовых компаний, которые пытаются обогатиться за счет граждан США.

Издание напоминает, что рост цен на бензин в США начался в конце зимы. Стоимость нефти на мировом рынке стремительно растет, хотя Белый дом пытается бороться с этой тенденцией. Сейчас средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина марки Regular в США составляет около $4,8.

В мире,Джефф Безос,Джозеф Байден,Amazon,
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