Юлия Тимошенко высказалась о мирном соглашении Украины с РФ

Народный депутат и экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко назвала иллюзией заключение мирного соглашения с Россией. Об этом она сообщила в интервью газете The Daily Telegraph, передает ТАСС.
"Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою", — сказала Тимошенко.
По ее словам, любое мирное соглашение станет шагом к очередной войне. Помимо этого, она обвинила Россию в затягивании конфликта. Она считает, что таким образом Москва пытается усугубить противоречия между странами НАТО. Депутат также призвала НАТО увеличить поставки оружия Киеву и отвечая на вопрос о риске Великобритании спровоцировать этим новую мировую войну заявила, что Украина и ее союзники "уже участвуют в третьей мировой войне".
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о недопустимости заключения "нового минского соглашения" между Украиной и Россией. По ее словам, "плохо заключенный мирный договор" позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать силы.