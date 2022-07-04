Юлия Тимошенко высказалась о мирном соглашении Украины с РФ

Народный депутат и экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко назвала иллюзией заключение мирного соглашения с Россией . Об этом она сообщила в интервью газете The Daily Telegraph, передает ТАСС.

По ее словам, любое мирное соглашение станет шагом к очередной войне. Помимо этого, она обвинила Россию в затягивании конфликта. Она считает, что таким образом Москва пытается усугубить противоречия между странами НАТО. Депутат также призвала НАТО увеличить поставки оружия Киеву и отвечая на вопрос о риске Великобритании спровоцировать этим новую мировую войну заявила, что Украина и ее союзники "уже участвуют в третьей мировой войне".