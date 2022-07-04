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21 минуту назад

Юлия Тимошенко назвала иллюзией заключение мирного соглашения Украины с Россией

Газета.Ruиещё 1

Народный депутат и экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко назвала иллюзией заключение мирного соглашения с Россией. Об этом она сообщила в интервью газете The Daily Telegraph, передает ТАСС.

Юлия Тимошенко высказалась о мирном соглашении Украины с РФ
Фото: Евгений Котенко/РИА «Новости»Евгений Котенко/РИА «Новости»

"Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою", — сказала Тимошенко.

По ее словам, любое мирное соглашение станет шагом к очередной войне. Помимо этого, она обвинила Россию в затягивании конфликта. Она считает, что таким образом Москва пытается усугубить противоречия между странами НАТО. Депутат также призвала НАТО увеличить поставки оружия Киеву и отвечая на вопрос о риске Великобритании спровоцировать этим новую мировую войну заявила, что Украина и ее союзники "уже участвуют в третьей мировой войне".

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о недопустимости заключения "нового минского соглашения" между Украиной и Россией. По ее словам, "плохо заключенный мирный договор" позволит президенту РФ Владимиру Путину перегруппировать силы.

В мире,Юлия Тимошенко,Владимир Путин,НАТО,Правительство Украины,
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