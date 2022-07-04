Европе предсказали усиление миграционного давления

Миграционное давление на Европу будет усиливаться, в том числе из-за сложной экономической ситуации в Северной Африке. Об этом заявила в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Blick, министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

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Она сообщила о растущей миграции в Швейцарию "из третьих стран". "Миграционное давление на Европу, судя по всему, должно продолжить расти из-за экономической ситуации, в частности в Северной Африке", - сказала министр. "Мы живем в эпоху, когда кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга", - добавила глава ведомства.

Отвечая на вопрос о том, к чему еще следует готовиться, Келлер-Суттер отметила, что "осенью может вернуться ковид и цифры [заболеваемости и смертности] уже растут". "Параллельно с этим угрозу представляет энергетический кризис. Из-за прерванных цепочек поставок становится меньше важных товаров. К этому добавляется инфляция", - напомнила она, добавив, что "экономическая ситуация в мире давно не была столь уязвимой". "Поэтому, естественно, я спрашиваю себя, как долго продлится солидарность с мигрантами в случае рецессии в Европейском союзе", - поделилась министр.