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34 минуты назад

В Швейцарии ожидают усиления миграционного давления на Европу

ТАСС

Миграционное давление на Европу будет усиливаться, в том числе из-за сложной экономической ситуации в Северной Африке. Об этом заявила в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Blick, министр юстиции и полиции Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Европе предсказали усиление миграционного давления
Фото: ТАССТАСС

Она сообщила о растущей миграции в Швейцарию "из третьих стран". "Миграционное давление на Европу, судя по всему, должно продолжить расти из-за экономической ситуации, в частности в Северной Африке", - сказала министр. "Мы живем в эпоху, когда кризисы не следуют друг за другом, а накладываются друг на друга", - добавила глава ведомства.

Отвечая на вопрос о том, к чему еще следует готовиться, Келлер-Суттер отметила, что "осенью может вернуться ковид и цифры [заболеваемости и смертности] уже растут". "Параллельно с этим угрозу представляет энергетический кризис. Из-за прерванных цепочек поставок становится меньше важных товаров. К этому добавляется инфляция", - напомнила она, добавив, что "экономическая ситуация в мире давно не была столь уязвимой". "Поэтому, естественно, я спрашиваю себя, как долго продлится солидарность с мигрантами в случае рецессии в Европейском союзе", - поделилась министр.

Келлер-Суттер сообщила, что на настоящий момент Швейцария приняла у себя 57,8 тыс. беженцев с Украины. В последнее время, однако, к властям поступает все меньше просьб от них о предоставлении специального вида на жительство "S", дающего право оставаться в Швейцарии в течение года с правом трудоустройства. Вместе с тем, по мнению министра, ситуация может измениться. "Положение на Украине может существенно ухудшиться предстоящей зимой, если поставки энергии и продовольствия не будут больше гарантированы", - подчеркнула она. Если нечем будет отапливать дома зимой и если не будет хватать продовольствия, люди могут быть вынуждены "найти убежище в одной из стран Западной Европы", заключила Келлер-Суттер.

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