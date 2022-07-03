В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
43 минуты назад

Зеленский пообещал, что украинские военные «отвоюют» Лисичанск

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело свои войска от Лисичанска, но пообещал, что они вернутся в город, передает ТАСС.

Зеленский пообещал «отвоевать» Лисичанск
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — сказал он.

Ранее отход украинских военных из Лисичанска подтвердили в Генштабе ВСУ. В ведомстве сообщили о «кратном превосходстве» российских военных в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе.

Второго июля сообщалось, что силы ЛНР вошли в Лисичанск. Позднее командир казачьего полка ЛНР Владимир Полуполтинных рассказал о взятии города под контроль союзных сил РФ и ЛНР. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, там оставались локальные очаги сопротивления украинских военных, которые пытаются держать определенные участки местности.

В мире,Владимир Полуполтинных,Андрей Марочко,Владимир Зеленский,Генштаб,
54
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители