Зеленский пообещал «отвоевать» Лисичанск

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело свои войска от Лисичанска, но пообещал, что они вернутся в город, передает ТАСС.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — сказал он.
Ранее отход украинских военных из Лисичанска подтвердили в Генштабе ВСУ. В ведомстве сообщили о «кратном превосходстве» российских военных в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе.
Второго июля сообщалось, что силы ЛНР вошли в Лисичанск. Позднее командир казачьего полка ЛНР Владимир Полуполтинных рассказал о взятии города под контроль союзных сил РФ и ЛНР. По словам подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, там оставались локальные очаги сопротивления украинских военных, которые пытаются держать определенные участки местности.