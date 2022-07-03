Шольц высказался о сроках завершения спецоперации РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире CBS, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине, но отметил, что Москва обладает большими ресурсами для ее проведения в течение «значительного времени», передает ТАСС.

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Шольц утверждает, что конфликт на Украине закончится тогда, когда российские власти поймут, что не смогут «осуществить идею завоевания части» украинской территории, однако он не стал рассуждать о реалистичности прогнозов украинских властей о завершении конфликта к концу года. Канцлер подчеркнул, что Запад «способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо» и для этого важно, чтобы продолжали действовать все санкции, которые были введены против России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против РФ санкции и стали оказывать Украине военную и финансовую помощь.