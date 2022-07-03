В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
19 минут назад

Шольц заявил, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине

Газета.Ru

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире CBS, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине, но отметил, что Москва обладает большими ресурсами для ее проведения в течение «значительного времени», передает ТАСС.

Шольц высказался о сроках завершения спецоперации РФ на Украине
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

Шольц утверждает, что конфликт на Украине закончится тогда, когда российские власти поймут, что не смогут «осуществить идею завоевания части» украинской территории, однако он не стал рассуждать о реалистичности прогнозов украинских властей о завершении конфликта к концу года. Канцлер подчеркнул, что Запад «способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо» и для этого важно, чтобы продолжали действовать все санкции, которые были введены против России.

Песков: Украине предстоит согласиться на условия России

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против РФ санкции и стали оказывать Украине военную и финансовую помощь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекратить боевые действия на территории Украины Киев может в один день, если согласится на условия Москвы и отдаст приказ сложить оружие. По данным Reuters, ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил лидерам G7, что хотел бы завершить конфликт до наступления зимы.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители