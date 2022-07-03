Шольц высказался о сроках завершения спецоперации РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире CBS, что никто не знает, сколько продлится спецоперация РФ на Украине, но отметил, что Москва обладает большими ресурсами для ее проведения в течение «значительного времени», передает ТАСС.
Шольц утверждает, что конфликт на Украине закончится тогда, когда российские власти поймут, что не смогут «осуществить идею завоевания части» украинской территории, однако он не стал рассуждать о реалистичности прогнозов украинских властей о завершении конфликта к концу года. Канцлер подчеркнул, что Запад «способен поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо» и для этого важно, чтобы продолжали действовать все санкции, которые были введены против России.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР. Ряд стран ввели против РФ санкции и стали оказывать Украине военную и финансовую помощь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прекратить боевые действия на территории Украины Киев может в один день, если согласится на условия Москвы и отдаст приказ сложить оружие. По данным Reuters, ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил лидерам G7, что хотел бы завершить конфликт до наступления зимы.