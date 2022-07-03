Бывший арендатор отказался от задержанного в Турции судна в ноябре

Бывший арендатор задержанного в Турции российского сухогруза «Жибек жолы», передал его казахстанской компании «Казмортрансфлот» (КТМФ) еще в ноябре 2021 года и сейчас не имеет отношения к судну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании «НавигаторЪ» Вячеслава Игонина.

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«Ранее действительно судно "Жибек Жолы" находилось у нас в аренде, но в ноябре 2021 года мы вернули это судно казахской фирме "Казмортрансфлот" (КТМФ), КТЖ. В данный момент никакого отношения к "Жибек Жолы" не имеем», — пояснил Игонин.

Накануне стали известны подробности задержания «Жибек жолы», который, по сообщениям украинских властей, якобы перевозит из Бердянска краденое зерно. По утверждениям СМИ, судно ждало разрешения на заход в порт и последующую разгрузку от властей Турции с 1 июля, однако так его и не получило.