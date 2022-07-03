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31 минуту назад

В НАТО обозначили сроки вступления Украины в альянс

Ura.Ru

Украина может стать членом Североатлантического альянса через год-два после окончания российской спецоперации. Об этом заявил глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

В НАТО обозначили сроки вступления Украины в альянс
Фото: ReutersReuters

«Любое решение по членству Украины в НАТО будет только после окончания спецоперации. Понятно, что ни одна страна НАТО не захочет сейчас голосовать за членство страны, участвующей в конфликте. Это автоматически перенесет конфликт на весь альянс. Поэтому нам надо закончить спецоперацию, <…> и, я думаю, что перспектива членства вполне возможна <…> Я надеюсь, это может быть минимум год-два», — приводит слова Чернева агентство «Интерфакс Украина» (заблокировано в РФ).

Депутат Рады подчеркнул, что схема вступления Финляндии и Швеции в НАТО является хорошим прецедентом для Украины.

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Москва и Киев провели ряд переговоров по поводу спецоперации РФ. Одним из условий российской стороны является невступление Украины в НАТО. Основная причина — защита российских границ от размещения неподалеку от них военных баз США. При этом в Североатлантическом альянсе заявляли, что не нуждаются в Украине.

В мире,Егор Чернев,Владимир Путин,Верховная Рада,НАТО,
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