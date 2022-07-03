В НАТО обозначили сроки вступления Украины в альянс

«Любое решение по членству Украины в НАТО будет только после окончания спецоперации. Понятно, что ни одна страна НАТО не захочет сейчас голосовать за членство страны, участвующей в конфликте. Это автоматически перенесет конфликт на весь альянс. Поэтому нам надо закончить спецоперацию, <…> и, я думаю, что перспектива членства вполне возможна <…> Я надеюсь, это может быть минимум год-два», — приводит слова Чернева агентство «Интерфакс Украина» (заблокировано в РФ).