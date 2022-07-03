Британский офицер выставил на улицу многодетную семью из Украины

Британский офицер выгнал из своего дома, расположенного в городе Фэрхем в графстве Хэмшир, многодетную семью украинских беженцев. Причины своего решения военный не назвал. Об этом пишет The Daily Mail.

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Журналисты сообщили, что семья киевлян в составе девяти человек, включающая семейную пару, пять детей, а также двух пожилых женщин, прибыла в Великобританию после того, как два месяца прожила в Польше.

Глава семейства Максим Хирик рассказал изданию, что 40-летний офицер Дадли Мальстер согласился приютить украинцев в своем небольшом доме, полученном по наследству. По словам беженца, хозяин тепло принял его семью и даже встретил по прибытии в аэропорт.

Через несколько недель Мальстер неожиданно разорвал соглашение о предоставлении беженцам жилья и предоставил им срок до 15 июля, чтобы покинуть дом. Хирик подчеркнул, что британец и его супруга «просто перестали с нами разговаривать», прислали оповещение, а затем даже отключили интернет.