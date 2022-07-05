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2 часа назад

В США предсказали, что Байден «рискует проснуться голым королем Донбасса»

Свободная прессаиещё 3

Борьба Соединенных Штатов и России не приносит никаких плодов. Так в своей статье для The American Conservative пишет бывший американский дипломат Питер Ван Бурен.

В США предрекли Байдену роль «голого короля Донбасса»
Фото: ReutersReuters

Эксперт считает, что нынешняя ситуацию похожа на то, что лидер США Джо Байден объявил вечеринку, на которую никто не пришел. «А ведь именно так обстоят дела на Украине, где постепенное продвижение России каким-то образом сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он ведет свою войну с небольшими затратами», - написал Ван Бурен.

Специалист заявил, что только президент и «вашингтонский истеблишмент» уверены, что они «ведут Запад на героическую борьбу». «Эта война ведется оружейными поставками и санкциями, но оба эти пути терпят крах, а Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королем Донбасса», - добавил экс-дипломат.

Затронут он и тему антироссийских санкций. Питер Ван Бурен написал: предполагалось, что РФ уйдет под угрозой экономического краха. Однако этого не произошло и даже более того - санкции России помогли.

«И куда запропастились союзники Байдена? – подвел итог эксперт. - Америка чуть ли не единственная утверждает, что либеральный миропорядок под угрозой. Что, если другие нации видят в этом порядке так мало пользы, что не пожалеют о его уходе?».

Ранее "СП" писала о том, что лидер США Джо Байден сообщил о наличии экономических трудностей в стране. Кроме того, политик отметил, что многие американцы видят признаки разобщенности.

В мире,Джозеф Байден,
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