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25 минут назад

Американцы высмеяли Байдена за призыв снизить цены на АЗС

Майк Габриелян

Американцы с иронией восприняли пост президента США Джо Байдена, предложившего АЗС добровольно снизить цены на топливо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Американцы высмеяли Байдена за призыв снизить цены на АЗС
Фото: ReutersReuters

«Итак, мы переходим от «путинского повышения цен» к «просто бензоколонки дурят», – написал пользователь Defiant L's.

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«Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я действительно не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте хотя бы над логичностью», – заметил David Williams.

Другие высмеяли сам факт того, что Байден пытался убедить АЗС снизить цену на бензин с помощью соцсетей.

«Все заправки вокруг меня мгновенно понизили цены на два доллара, потому что у них подключены уведомления о ваших твитах», – сыронизировал один из подписчиков.

«Нам не нужны законы, нам нужны просто твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит», – резюмировал еще один американец.

До этого Байден обратился к владельцам заправок с призывом снизить цены на бензин.

Ранее комик Джимми Дор с иронией отреагировал на слова Джо Байдена, назвавшего «путинским подорожанием» рекордный рост цен в США.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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