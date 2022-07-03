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23 минуты назад

Президент Сербии обещал "убийственный" ответ на действия косовских властей

Российская Газета

Власти Косово запретят с 1 октября косовским сербам въезжать на территорию края по сербским документам и с использованием сербских автомобильных номеров.

Президент Сербии обещал "убийственный" ответ на действия косовских властей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В случае отказа сербов от перехода на косовские номерные знаки до указанного срока Приштина будет принудительно изымать сербские номера и сами транспортные средства. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком, сообщает сербское информагентство "Танюг".

Вучич указал, что новые дискриминационные меры Приштины станут предлогом для готовящегося полномасштабного военного вторжения косоваров в сербские муниципалитеты на севере края. По мнению сербского лидера, Приштина рассчитывает повторить сценарий 1995 года, когда хорватские власти провели операцию по насильственному изгнанию сербского населения со своей территории.

"Мы не будем предпринимать никаких военных или подобных действий, но мы просим их (косовские власти - прим. "РГ") не пытаться захватить собственность нашего народа и не пытаться преследовать и изгонять наших людей", - отметил Вучич, добавив, что в противном случае ответ Сербии будет "убийственным".

Впрочем, как именно Белград собирается реагировать на действия косовских властей, поддерживаемых Западом, Вучич не уточнил. Между тем руководство самопровозглашенного Косово не видит в своих шагах ничего дискриминационного, ссылаясь на аналогичные меры со стороны Сербии.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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